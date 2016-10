Niña hispana de Houston se aferra a la vida pese a su grave enfermedad

El caerse al caminar, falta de apetito, padecer náuseas, dolor de estómago, vómito, sin ganas de ir al baño y debilidad facial en un lado de la cara, fueron los síntomas que llevaron a una familia hondureña de Houston a descubrir la enfermedad mortal de su hija.

Joanna Mendoza, de 4 años, sufre de un tumor cerebral llamado glioma de tronco encefálico infantil (DPIG, siglas en inglés). Es una condición por la cual se forman células benignas o malignas en los tejidos del tronco encefálico.

Según la fundación de St. Baldrick de la Universidad de Colorado, este tumor tiene una tasa de supervivencia de cero por ciento.

“Me le hicieron unas radiaciones por 6 semanas y se le disminuyó el tumor, aunque después le creció un poco más”, dijo Wendy Urbina, madre de la menor. “A veces me la pone enojada, a veces contenta; le estuvieron dando esteroides porque casi no comía- así me la tienen”.

También le han prescrito morfina para calmarle los dolores de cabeza.

Urbina viajó a California el 7 de octubre para buscar una segunda opinión médica en el Children’s Hospital of Orange County, ya que el Texas Children Hospital desahuciaron a su hija y le dieron 3 meses de vida.

“Me dijeron lo mismo que me dijeron allá, ya estoy bien desesperada”, confesó la madre. “Me dijeron que para ese tumor no hay cura, pero igual, yo sigo creyendo en Dios, él es el que tiene la última palabra”.

Cerca de 250 niños en los Estados Unidos son diagnosticadas con DIPG cada año.

En estos momentos, la pequeña cuenta con un seguro médico temporal que no cubre todos los gastos y es por esto que la familia pide a la comunidad que los ayuden de manera monetaria.

“La morfina es carísima; hay muchas cosas que el plan no me cubre, como: transporte, comida y pañales, entre otras cosas”, dijo Urbina, quién tiene un hijo de 4 meses.

El padre de la menor trabajaba en construcción pero perdió su empleo por dedicarle tiempo a su hija y ahora solo consigue trabajar una vez por semana.

“Yo sigo buscando ayuda y luchando por mi hija, hasta donde yo pueda, y hará lo que esté a mi alcance”, dijo Urbina llorando por vía telefónica con Mundo Hispánico. “Yo sé que cualquier madre puede entender cómo me siento; el que tiene la última palabra siempre es Dios y yo confío mucho en él, él le va a poner la mano en el corazón a todas esas personas para que nos ayuden”.

Para tenderle una mano a esta familia, los interesados pueden visitar la página web: www.gofundme.com/2sahvrs8.