Niña hispana de Houston libra valiente lucha contra la leucemia (VIDEO)

Luego de recibir un diagnostico de tan solo unos días de vida, una niña de 8 años en Houston consiguió un trasplante de médula ósea que podría salvarle la vida.

El trasplante a Esmeralda Umana fue donado por su hermano de 12 años el 21 de octubre de este año.

“Se lo detectaron el 6 de octubre de 2014, y los síntomas fueron sangrado por la boca y fiebre”, dijo Maribel Rodríguez, madre de la menor. “En ese entonces tenía 6 años y los doctores ni sabían que tenía”.

Meses después le dijeron que era leucemia y le dieron quimioterapia. La madre dice que fue entonces cuando la niña perdió el pelo y que en su escuela comenzaron a molestarla por estar calva.

Ahora la menor recibe clases en el hospital Texas Children donde está ingresada.

“Mi hija es la que me traduce, yo no sé inglés”, añadió Rodríguez. “La mayoría de las veces hay interpretes pero cuando no hay ella lo hace”.

Aunque los gastos médicos de la menor son cubiertos por su seguro, la familia busca ayuda monetaria para cubrir la renta de su apartamento ubicado en Magnolia. La renta es de 700 dólares mensuales y ya se han atrasado cinco meses.

Si desea ayudar a esta familia visite la cuenta de GoFundMe Esmeralda Umana.

