Niegan fianza a joven guatemalteco detenido por ICE en Carolina del Norte

El guatemalteco Bilmer Pujoy Juárez, arrestado en enero por agentes de inmigración en Greenville, Carolina del Norte, seguirá detenido en una cárcel de Georgia, luego de que un juez decidiera hoy negarle una fianza solicitada por su defensa.

“Yo ya no entiendo nada, lo único que sé es que le negaron la fianza”, dijo a Mundo Hispánico Emilio Pujoy, padre del joven de 19 años. “Mi hijo me llamó cuando salió de la audiencia, estaba desesperado, llorando, porque tenía tanta ilusión de salir de ahí pero ahora no sé qué va a pasar con él”.

Pujoy Juárez tenía programada hoy una audiencia en una corte de inmigración de Georgia, para discutir una moción de fianza presentada por sus abogados luego de que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) admitiera un pedido para reabrir el caso migratorio.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) confirmó a Mundo Hispánico que el juez denegó la petición de fianza.

El joven guatemalteco, que lleva casi ocho meses detenido, tiene pendiente además una petición de asilo que está siendo tramitada por el Servicio de Inmgiración y Ciudadanía (USCIS).

Pujoy Juárez llegó al país en 2014 huyendo de la violencia en Guatemala pero en agosto de 2015 recibió una orden de deportación en ausencia dictada por la Corte de Inmigración de Charlotte.

A fines de enero de este año, Pujoy Juárez fue interceptado por agentes de ICE que viajaban en vehículos encubiertos cuando el joven se dirigía a trabajar.

Pujoy Juárez, junto con otros jóvenes de Carolina del Norte que fueron detenidos por ICE durante las redadas efectuadas por esa agencia federal a inicios de año, ha presentado también una demanda contra las autoridades federales, entre ellos el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, en reclamo por su detención injustificada.

Mientras su caso sigue en la incertidumbre, Pujoy Juárez se encuentra desesperado luego de casi ocho meses de encierro, según dijo su padre.

“Mi hijo me dice que ya no aguanta más. Había esperado tanto por esta audiencia para que le nieguen la fianza. No sé qué va a pasar ahora”, dijo,

Mundo Hispánico intentó contactar con los abogados del joven guatemalteco, pero hasta la tarde del lunes ellos no respondieron las llamadas ni los correos electrónicos.