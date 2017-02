Niegan entrada a CNN y otros medios a conferencia de prensa de la Casa Blanca (VIDEO)

La Casa Blanca ha bloqueado el acceso a los equipos de reporteros del canal de televisión CNN y de los periódicos The New York Times, Los Angeles Times y Politico, lo que complicaría aún más la tensa relación que mantiene el presidente Donald Trump y los altos funcionarios de su gobierno con varios medios de comunicación estadounidenses.

“Nothing like this has ever happened at the White House in our long history of covering multiple administrations” https://t.co/EeyPbrSbLb — The New York Times (@nytimes) 24 de febrero de 2017

White House holds restrictive news briefing for outlets hand-picked by the administration https://t.co/a8tO6QNvpU — Los Angeles Times (@latimes) 24 de febrero de 2017

En reiteradas ocasiones, incluyendo un combativo discurso que Trump ofreció esta mañana ante la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), el mandatario ha calificado a la prensa de dar información falsa.

También hoy, Trump se refirió en Twitter a las filtraciones de información que han llegado a las redacciones de varios medios, cuyas revelaciones ya han tenido consecuencias para la recién instaurada administración, como la renuncia del ahora exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, luego de que se conociera que había conversado con Rusia sobre las sanciones impuestas a ese país y mentido al respecto al vicepresidente Mike Pence.

El New York Times condenó la acción de la Casa Blanca al comunicar: “En nuestra larga historia cubriendo a múltiples administraciones, jamás nos había pasado algo como esto en la Casa Blanca”.

El periódico neoyorquino también informó que, en solidaridad, la revista Time y la agencia de noticias The Associated Press decidieron no atender hoy la conferencia que a diario ofrece el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.