NASA prevé encuentro cercano de asteroide con la Tierra

Un asteroide de una milla de ancho estaría pasando increíblemente cerca de la Tierra el 19 de abril de 2017, según un comunicado de la NASA.

La agencia ha estado monitoreando el fenómeno celeste conocido como 2014 JO25 desde su descubrimiento en mayo de 2014 por astrónomos del centro Catalina Sky Survey cerca de Tucson, Arizona, informa AOL News.

El NEO Observations Program de la NASA colabora con la Universidad de Arizona para estudiar el riego que el cuerpo celeste representa al planeta azul.

La NASA estima que en su punto más próximo a la Tierra, el 2014 JO25 estará a 1.1 millones de millas de distancia, 4.6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, destaca el medio.

