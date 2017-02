A 40 años luz de distancia de la Tierra, científicos habrían localizado 7 nuevos mundos tras uno de los mayores e impresionantes descubrimientos realizados por la NASA hasta la fecha, informa el medio GMC National Content Desk.

Según los científicos, los planetas muestran dimensiones semejantes a las de nuestro planeta y aseguran que luego de este hallazgo, “es tan solo cuestión de tiempo antes de que encontremos otra ‘Tierra’. La gran cantidad de planetas que hay allá fuera nos hace pensar que es muy posible que exista uno con las condiciones necesarias para sustentar la vida misma”, confesó Thomas Zurbuchen, director asociado de la Science Mission Directorate.

New record! We’ve found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2

— NASA (@NASA) February 22, 2017