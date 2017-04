Wendy Carrillo busca el salto de indocumentada a congresista en Washington

Con un discurso progresista y raíces salvadoreñas, Wendy Carrillo pretende convertirse en la primera mujer que llega a la Cámara de Representantes en Washington habiendo sido antes indocumentada, si vence hoy a los otros candidatos que compiten por un distrito californiano.

“Y también sería la primera salvadoreña-americana en la historia del Congreso”, explicó en entrevista con Efe esta periodista que busca ocupar la vacante dejada por Xavier Becerra.

A los 5 años Carrillo fue traía al país para reunirse con su madre y huir así de la guerra civil y la violencia política durante la década de 1980 en El Salvador.

La demócrata, quien también se considera una “refugiada no reconocida”, se hizo ciudadana a los 21 años consciente del “poder político” que ello significa y gracias a su padrastro estadounidense.

“Mi campaña es la resistencia del movimiento progresista”, explicó Carrillo, quien como otra veintena de aspirantes busca reemplazar a Becerra, quien este año aceptó el cargo de fiscal general de California.

“Hemos llegado al tiempo donde (los latinos) podemos tener liderazgo en las posiciones más altas y no necesito que me digan por una encuesta cuáles son los temas que más le importan a la comunidad, porque yo misma los he vivido”, aseguró.

Carrillo, poseedora una maestría en Periodismo de la Universidad del Sur de California, se considera parte de una generación que quiere “modernizar” al Partido Demócrata.

“Ahora la gente no quiere más de lo mismo, quiere asegurar que las voces de todas las personas de las comunidades a lo largo de los Estados Unidos sean escuchadas en los pasillos del Congreso”, manifestó.

Carrillo espera clasificar entre los dos candidatos que vayan a la elección el próximo 6 de junio, consciente de que es “muy difícil” que alguno de los más de veinte aspirantes logre hoy más de la mitad de los votos requerida para ganar en esta primera ronda.

Para ello cuenta con el respaldo de grupos “progresistas” que buscan una agenda más liberal dentro de su partido, entre ellos Democracia por América, el Comité Nacional de Mujeres y también tiene el apoyo de las organizadoras de la Marcha de Mujeres en Washington

“Soy la primera que ellas han apoyado”, precisó.

Carrillo critica que los demócratas no hayan aprobado una reforma de inmigración en 2008 y aunque defiende el trabajo del presidente Barack Obama (2009-2017), dice que la separación de familias es un “dedo negro” de su mandato.

“¿Dónde estuvieron los demócratas progresistas?”, reclamó.

Cuestionó su falta de acción y el haber llegado a “un lugar peor de donde estábamos anteriormente” en los temas migratorios.

No obstante, reitera que ese es uno sólo de los asuntos primordiales de la comunidad hispana y de otros inmigrantes.

“Eso afecta no sólo a muchos de nosotros, sino a miles de personas que vienen de diferentes países”, matizó.

Recordó que el distrito 34, por el que compite, “es una de los comunidades más diversas de todo el país y la segunda en la comunidad china, que está creciendo en su poder político y también tiene muchas familias con estatus mixto”.

Aseguró que Los Ángeles tiene en ella la oportunidad de enviar al Congreso “alguien que pueda tener coraje contra esta administración (del presidente republicano Donald Trump) y servir al pueblo”.

Considera que como “congresista junior”, en caso de ser elegida, no tendría mucha fuerza para impulsar medidas importantes, pero sí para realizar alianzas, especialmente con miras a las elecciones legislativas de 2018.

“Quiero establecer relaciones fuertes con miembros del movimiento progresista del Partido Demócrata como el representante Luis Gutiérrez, de Illinois, que hace poco fue arrestado por defender a los inmigrantes, o la congresista Bárbara Lee, del norte de California, que es una campeona sobre los derechos de la mujer”, manifestó.

Quiere también inspirar a muchos en todo el país para buscar el “sueño americano”.

“Espero que mi candidatura sea una inspiración a otros, que no importan las circunstancias o de dónde vienen o qué ha pasado en su vida, podemos hacernos ciudadanos de este país, tomar un poder político y hacer una diferencia que impacte a la comunidad de la mejor manera”, concluyó.