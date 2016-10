Washington Post: Trump habría intentado que despidieran a mujer que lo rechazó

La supuesta mujer a la que Trump hace alusión en la conversación que fue dada a conocer tras el escándalo por los comentarios obsenos, habría tradado de ser despedida por intervención del magnate, informó el Washington Post.

De acuerdo al diario capitalino, la mujer a quien el magnate nombra como “Nancy”, ha sido identificada como Nancy O’Dell, una presentadora de televisión, a la cual Trump supuestamente intentó que la despidieran como presentadora del concurso Miss USA.

En el video del 2005, el actual candidato republicano mencionó a su interlocutor, que “Traté de conquistarla y fallé, lo admito”. Este junto a otros comentarios ‘vulgares’ en referencia a las mujeres tienen en vilo la campaña del magnate.

Los comentarios los hizo al también presentador Billy Bush, primo de el expresidente George W. Bush, cuando ambos iban con destino al set de grabación de la novela “Days of Our Lives”.

Según el Post, dos años más tarde, Trump intentó que despidieran a O’Dell como presentadora del concurso de belleza, supuestmente porque estaba embarazada.

El sitio de espectáculos TMZ reportó que el magnate de bienes raíces supuestamente argumentó, que “no le gustaba la apariencia de una mujer embarazada”.

La Revista Rolling Stone, dio a conocer declaraciones de la expresentadora del programa Entertainment Tonight, donde dijo sentirse “triste” por lo escuchado.

“Poniendo aparte el tema político. Estoy triste que que ese tipo de comentarios aún existan en nuestra sociedad. Cuando escuché la grabación ayer, estaba decepcionada por la cosificación de la mujer. Eso debe cambiar porque ninguna mujer o persona debe ser objeto de esa clase de comentarios, independientemente de si las cámaras están o no grabando”, indicó.