Washington Post: “El menos esperado de los Bush dañó la campaña de Trump”

Billy Bush, el interlocutor del polémico video que tiene en vilo la campaña de Trump, es primo hermano del expresidente George W. Bush y de Jebb Bush.

El miembro del clan Bush, fue llamado por el Washington Post como el ‘más improbable’ miembro de la famila que dañaría la campaña del magnate.

Bush es un expresentador del programa “Access Hollywood”, quienes compartieron los videos con el Washington Post.

Lo cierto es que más que haberla afectado, el mismo se ha visto dentro del ‘ojo del huracán’, por que al igual que Trump sus comentarios tampoco cayeron nada bien, especialmente en la audiencia femenina.

Hay una parte en el video en el que le escucha decir comentarios ofensivos respecto a una mujer.

“Quítate del camino, cariño”, en referencia a una conversación que ambos tenían con respecto a los piernas de una mujer que estaba cerca.

Si bien Bush, a diferencia de sus primos, tiene un perfil más bajo, ha tenido que disculparse por ‘seguirle la corriente a Trump’, con sus comentarios sobre las mujeres.

“Obviamente estoy avergonzado. No hay excusa, pero esto pasó hace 11 años. Yo era más joven y menos maduro y actúe torpemente al seguirle la corriente. Los siento mucho”, dijo Bush en una declaración dada al programa E News.

Paradójicamente la familia Bush ha dado claros indicios que no apoya la candidatura de Donald Trump, quien representa el partido que hizo presidentes a dos de sus miembros.

Varios medios indicaron que George H.W. Bush, padre y primer presidente de la familia, habría dicho que apoyará a Hillary Clinton, mientras que su exesposa y exprimera dama, Barbara Bush dijo “estar cansada de Trump y que no entendía como las mujeres podrían votar por él”.

George W. Bush no ha dado indicios ni a favor ni en contra de Trump, mientras que Jeb Bush (exgobernador de Florida), asegura que no votará ni por Hillary ni por Trump, pese a que el magnate representa a su partido.