Vítores y aplausos a Obama en sorpresiva visita a Nueva York

Obama quiso pasar desapercibido en la propia casa de Trump, pero ocurrió todo lo contrario. Y es que el expresidente Barack Obama fue saludado hoy como toda una estrella de cine, con vítores y aplausos en Nueva York por un grupo de sorprendidos transeúntes que detuvieron el paso para ver y expresarle su cariño.

“Obama, Obama” y “Te quiero”, gritaba un numeroso grupo de personas que se arremolinó frente a un edificio que visitó el expresidente en la Quinta Avenida, en Manhattan, rodeado de varios agentes de seguridad, según imágenes difundidas en redes sociales.

Obama, con chaqueta y sin corbata, y café en mano, sonreía y saludaba al público que esperó pacientemente a que saliera de la instalación, donde tiene su sede la Fundación Simmons, de acuerdo con el portal TMZ.

Sus admiradores no cesaban de gritarle mientras, sonriente, Obama se dirigía a su vehículo, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Según algunos medios locales, Obama se reunió en ese edificio con los filántropos James Simmons y su esposa Marylin, que donaron 700.000 dólares a la Biblioteca presidencial que tiene previsto establecer en Chicago.



Tras dejar la Casa Blanca, la pareja creó la Fundación Obama, que se encargará de supervisar la construcción de la biblioteca.

Este recibimiento contrasta con el que ha recibido en los últimos días el actual presidente Trump, donde algunas manifestaciones en su contra han empañado el inicio de su gobierno.

