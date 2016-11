Victoria de Trump lo hace ganar 124 mil dólares

No todo fue molestia ante la victoria de Trump. Y es que un empresario británico llamado John Mappin salió ganando gracias al republicano.

Mappin contó que nunca había hecho una apuesta antes de que Donald Trump apareciera. Según Expansión el hombre ganó 100,000 libras (124,000 dólares) después hacer varias apuestas al ver el ascenso político de Trump en los últimos 18 meses.

La casa de apuestas William Hill confirmó sus ganancias el miércoles, y el empresario que es propietario del hotel Camelot Castle en Cornwall, Inglaterra, dijo a CNNMoney que estaba convencido de que Trump ganaría las elecciones.

This man won $124,000 after betting on Donald Trump to win the election https://t.co/7EYwWZMxwW pic.twitter.com/2WZSMBwOZg — CNN (@CNN) 9 de noviembre de 2016

“Estaba convencido de que en un plazo de tres días él ganaría. Es la primera apuesta que he hecho”, dijo Mappin a CNNMoney y agregó que desde junio de 2015, Mappin había colocado cerca de 30 apuestas a que Trump ganaría la nominación republicana y después, las elecciones generales.

En total sólo apostó 6,200 dólares, sin embargo sus ganancias fueron mayores. “(Trump) estaba articulando realmente algunas de las preocupaciones muy reales que Estados Unidos tenía. No me importa el dinero, me importa el hecho de que este candidato haya hecho algo que este mundo realmente necesitaba”.