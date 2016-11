Vicente Fernández ‘acaba’ con Trump en este tercer video de apoyo a Clinton (VIDEO)

El cantante mexicano Vicente Fernández apareció por tercera ocasión en menos de tres meses, en un video donde muestra su apoyo a Hillary Clinton aunque en esta ocasión, arremete contra Donald Trump y su inexperiencia política.

“El señor no ha tenido ningún puesto político y para llegar a la Presidencia se necesita que hayan pasado por muchos puestos”, afirmó ‘Chente’, dice el intérprete vestido de traje oscuro, y con un prendedor con el logotipo de la campaña presidencial de Clinton.

“Si no, yo me metía a torero, me gusta mucho, pero me cuelga un toro”, dice “Chente”.

“¿Quieren un presidente bueno? Vayan a votar… Hillary Clinton la siguiente presidenta de los Estados Unidos”, finaliza.

También en el video Fernández recalcó su admiración por Clinton como una mujer muy luchadora, y pidió a sus compatriotas mexicanos y a los latinos acudir a las urnas para votar.

“Recuerda a tus familiares y amigos que tienen que salir a votar porque Hillary Clinton ocupará la Presidencia de Estados Unidos”, señaló Fernández.