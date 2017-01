Usuarios afirman que Trump ‘plagió’ su discurso a este personaje (VIDEO)

Donald Trump tomó posesión el viernes como presidente de Estados Unidos y, al terminar su juramentación, dio un discurso inaugural que, como muchos otros de sus pronunciamientos ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, donde lo compararon con las palabras pronunciadas por el villano Bane en la película “The Dark Knight Rises” (2012).

Durante su discurso, Trump dijo: “La ceremonia de hoy, no obstante, tiene un significado especial. Porque hoy no sólo estamos transfiriendo el poder de una administración a otra o de un partido a otro. Estamos transfiriendo poder de Washington D.C. y te lo devolvemos a ti… el pueblo. Por demasiado tiempo un pequeño grupo en la capital de la nación ha cosechado las recompensas del gobierno, mientras el pueblo soportaba el costo. Washington floreció, pero el pueblo no compartió su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los trabajos se iban y las fábricas cerraban. Todo eso cambia aquí y ahora porque este momento es tu momento. Te pertenece”.

Por su parte, el villano de Batman señala en su discurso al tomar control de la ciudad: “Tomamos Gotham de los corruptos, los ricos, los opresores de generaciones que te han mantenido abajo con mitos de oportunidad y te la devolvemos a ti… el pueblo. Gotham es tuya. Nadie interferirá. Haz lo que te plazca. ¡Empieza por tomar Blackgate y liberar a los oprimidos! Avancen aquellos que van a servir, pues un ejército se alzará. Los poderosos serán arrancados de sus nidos decadentes y expulsados al frío mundo que ahora conocemos y soportamos. Tribunales serán convocados. El botín será disfrutado. Sangre será derramada. La Policía sobrevivirá mientras aprenda a servir a la justicia. Esta ciudad es grande… sobrevivirá. ¡Gotham sobrevivirá!”.

Bane cumplió su promesa, pues los tribunales convocados sentenciaron al exilio a inocentes, quienes caminaron por el hielo del río Gotham hasta hundirse y morir congelados.

A los estadounidenses y al resto del mundo sólo le queda ver qué pasará con la nueva administración de Trump al frente de una de las naciones más poderosas del mundo.