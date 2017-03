Una senadora afirma que Trump renunciará ‘pronto’

Dianne Feintein, senadora demócrata, hizo una fuerte revelación ante los medios y activistas. La funcionaria sabe algo sobre una posible renuncia del presidente Donald Trump, sin embargo no quiso ahondar sobre cómo ni cuándo, informó el portal de The Independent.

Sin embargo, ante activistas en California, de donde ella es representante, que la cuestionaron por qué los demócratas no estaban haciendo “nada” contra el presidente republicano, Feintein respondió: “Va a dejar pronto su cargo”.

Esa protesta, sobre la que se publicaron fotografías y videos, fue cubierta por diversos medios como Los Angeles Times y retomada por The Independent.

“¿Trump ha realizado algo que obligue a que sea destituido?”, le cuestionó un activista. “No puedo responder eso en este momento”, aseguró Feintein, quien dejó entrever que hay acciones entre los demócratas de las que no quiere revelar mucho.

En las imágenes la senadora indica que el presidente “está violando las leyes todos los días”, por lo que tienen “mucha gente mirando esto, gente especializada”.

Además recordó algunas acciones que han causado polémico. Como por ejemplo que supuestamente el mandatario ha enviado a sus hijos a otras naciones a concretar negocios a expensas del gobierno. “Creo que esos gastos no debieron permitirse”, afirmó.

También se refirió a los tratos del republicano con el gobierno ruso, por el que es investigado por el FBI, según confirmó el director de esa agencia, James Comey.

More from the Q and A @SenFeinstein did with protesters who were demanding a townhall. pic.twitter.com/1BEmP31Efv

— Javier Panzar (@jpanzar) 17 de marzo de 2017