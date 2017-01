Una joven se hizo una selfie y causó furor por lo que descubrieron (FOTO)

Una joven jamás pensó que una simple selfie causaría tanto escándalo en las redes sociales. Se trata de Alyssa Bordelon, una usuaria de Twitter de New Orleans (Louisiana), que se hizo una foto en su habitación con su nuevo vestido, poco antes de salir a una cena.

Sin embargo no sospechaba el problema en el que se iba a meter, pues muchos no se fijaron precisamente en su vestido, sino en el desorden de su habitación que dejaba al descubierto que no lo había limpiado desde hace mucho tiempo, lo que provocó un revuelo viral, dijo The Huffington Post.

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa ????️‍???? (@og_pocahontas) 23 de diciembre de 2016

La gente notó que incluso hasta había malvaviscos tirados en el suelo.

Y hasta zapatos solos.



Hubo algunos que hasta encontraron que había roedores.



Después de ver todo el revuelo, Alyssa rápidamente respondió a las críticas.

“Me estoy riendo de todo esto porque me resulta divertido, pero realmente arroja luz sobre cómo la cultura de masas es mucho más perjudicial de lo que pensaba”.

Tell me to clean my room, cool. None of your business but aight. Don’t tell me I’m a disgusting worthless piece of shit because I’m messy. — alyssa ????️‍???? (@og_pocahontas) 9 de enero de 2017



“Dime que limpie mi cuarto. No es asunto tuyo. No me digas que soy un pedazo de mie… desagradable sin valor porque sea desordenada”.

Aunque nadie se imaginó que después de todo el revuelo, Alyssa lo aprovecharía para abrir una colecta en la página GoFundMe pidiendo dinero para ordenar su habitación.

“Muchos de ustedes han expresado su opinión por el estado de mi apartamento. Sin embargo, siendo una adulta con gastos de adulta, a veces es difícil encontrar tiempo para prestar atención a las necesidades menos urgentes”. Aunque muchos no lo crean ya ha recaudado 65 dólares.