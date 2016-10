Una exconcursante de The Apprentice acusa a Trump de abusos sexuales y él se burla de quienes lo acusan

Summer Zervos, exconcursante del programa de televisión “The Apprentice”, acusó hoy de abusos sexuales a Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, un caso que se suma al destapado hoy también por The Washington Post.

Sin embargo el candidato republicano se sigue defendiendo en tono más que desafiante: insinuó que una de sus acusadoras ni siquiera era lo suficientemente atractiva como para merecer su atención.

El mismo día, el viernes, dos mujeres revelaron secretos guardados durante años: encuentros sexuales no solicitados con quien ahora es el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Suman ahora ocho las mujeres que lo señalan de robarles besos, manosearlas o algo más.

Trump se dice inocente. Asegura que detrás de los ataques esta su rival demócrata Hillary Clinton y hasta una conspiración internacional de los medios para tratar de negarle llegar a la Casa Blanca.

“Los cargos cien por ciento creados e inventados, promovidos fuertemente por los medios y el equipo de campaña de Clinton, pueden envenenar la mente del votante estadounidense ¡Inventos!”, tuiteó Trump el sábado por la mañana.

La nueva mujer que lanzó acusaciones es Summer Zervos, una ex concursante del programa de Trump para la NBC “The Apprentice”, dijo durante una conferencia de prensa que el astro de la serie se puso agresivo sexualmente con ella en un hotel de Beverly Hills en 2007. Dijo que la besó con la boca abierta y que le tocó los senos en una habitación privada.

El equipo de campaña de Trump emitió un comunicado al respecto el viernes por la noche, citando a un primo de Zervos diciendo que él estaba “sorprendido y desconcertado” por el relato de su prima.

El primo, John Barry, un residente de Mission Viejo, California, dijo que Zervos “desearía estar todavía en un programa de reality, por lo que en un intento por conseguirlo está diciendo todas estas cosas negativas sobre Trump”.

En respuesta, la abogada de Summer, Gloria Allred, dijo en un comunicado que Barry trabajó en el restaurante de la familia Zervos hasta hace varios meses, “cuando fue despedido. Desde entonces, ha expresado hostilidad y mala voluntad hacia Summer”.

En un artículo publicado en línea el viernes, Kristin Anderson dijo al diario The Washington Post que ella estaba sentada en un sofá con varios amigos en un club nocturno de Nueva York en la década de 1990 cuando sintió que una mano le levantaba la falda y la tocaba a través de su ropa interior. Dijo que empujó la mano, se dio la vuelta y se percató que fue Trump quien la había manoseado.

Trump calificó a sus acusadoras de mentirosas y “enfermas” deseosas de fama o dinero. Durante un mitin en Carolina del Norte, Trump subestimó a una de ellas diciendo: “Ella no sería mi primera opción, se los aseguro”.

Por su parte Summer Zervos, exconcursante del programa de televisión “The Apprentice” convocó a una conferencia de prensa en Los Ángeles (California), donde estuvo acompañada por su abogada, Gloria Allred, y en ese lugar afirmó que, en el año 2007, Trump la besó y la manoseó en el hotel Beverly Hills de la ciudad californiana.

Zervos, concursante de la quinta temporada del programa presentado por Trump, manifestó que decidió dar un paso al frente después de que varias mujeres denunciaron supuestos abusos por parte del empresario en los últimos días, y, especialmente, tras la publicación de un video de 2005 donde se le escucha hacer comentarios sexuales sobre las mujeres con un lenguaje vulgar.

Zervos fue eliminada de la competición dentro del formato televisivo “The Apprentice”, pero asegura que continuó viéndose con el multimillonario ya que ejercía como mentor suyo y veía posibilidades de trabajar para él.

La mujer explicó hoy ante los medios que Trump la llamó y la invitó a cenar durante una visita a Los Ángeles. Ella aceptó y cuando se presentó en el hotel, el equipo de seguridad de Trump la acompañó hasta un bungalow -no al restaurante-, y allí se produjo el supuesto incidente.

“Me agarró del hombro, empezó a besarme de nuevo agresivamente y colocó su mano en mi pecho”, dijo Zervos. “Yo me resistí y me fui a otra sala. Después reapareció, me agarró de la mano y me llevó a la habitación”, apuntó la mujer.

Allí, siempre según su relato, ella le pidió que se tumbaran a ver la televisión, y cuando trató de apartarlo de su lado, Trump “comenzó a tocarse los genitales”.

Una vez que llegó la cena se pusieron a hablar de negocios, pero ninguno de los planes que discutieron llegó a materializarse, por lo que Zervos considera que Trump le negó oportunidades laborales por haber rechazado acostarse con él.

Gloria Allred manifestó que hay dos testigos que pueden corroborar la historia, aunque Zervos no tiene previsto presentar una demanda.

“No existe conspiración alguna. Solo tú y únicamente tú has sido quien te ha llevado a este precipicio”, indicó Allred, consciente de que la controversia ha coincidido con una caída notable de Trump en las encuestas frente a su rival demócrata, Hillary Clinton, a poco más de tres semanas de las elecciones del 8 de noviembre.

En un comunicado posterior, Trump indicó recordar “vagamente” a Zervos como una de los muchos concursantes del programa.

“Para que quede claro, yo nunca la conocí en un hotel o la saludé de manera inapropiada hace una década. Eso no es lo que soy como persona, y no es la forma en que he construido mi vida. De hecho, la Sra Zervos siguió en contacto conmigo para pedirme ayuda, enviando un correo electrónico a mi oficina el 14 de abril de este año pidiéndome que visitara su restaurante en California”, dijo.

El multimillonario agregó que más allá de esta nueva acusación, “los medios de comunicación están creando un teatro de lo absurdo que amenaza con destruir” el proceso democrático estadounidense.

“Cuando a Gloria Allred se le da la misma ponderación en la televisión nacional que al Presidente de Estados Unidos, y sus acusaciones sin fundamento son tratadas como un hecho, (…) es evidente que realmente estamos viviendo en un sistema que no funciona”, insistió el aspirante republicano.

Otra supuesta víctima alegó hoy que el candidato republicano a la Casa Blanca la toqueteó sin su consentimiento a comienzos de los años noventa, si bien la campaña del multimillonario rechazó esa inculpación.

En declaraciones al diario The Washington Post, Kristin Anderson, quien tiene ahora 46 años y trabaja como fotógrafa en California, aseguró que el incidente ocurrió en un club nocturno de Manhattan, en Nueva York.