Un voluntariado y la playa, los destinos opuestos de las hermanas Obama (FOTOS)

Mientras Malia escogió pasar su año sabático para hacer una especie de voluntariado por un sencillo pueblo boliviano, su hermana menor Sasha prefirió las playas de Miami apenas hace unas semanas.

Según una investigación dada a conocer por Univisión Noticias, la hermana mayor pasó seis semanas -entre octubre y noviembre del 2016- en la ciudad de Tiquipaya, un pequeño municipio a siete millas de Cochabamba, Bolivia.

Así que la hija mayor de Barack Obama vio las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que salió victorioso el republicano Donald Trump, desde una sencilla pizzería en ese pueblo boliviano.

Por su parte, la hija menor del aún presidente fue captada apenas el viernes pasado relajándose en la playa con un grupo de amigas, entre quienes se encontraba Maisy Biden, nieta del vicepresidente Joe Biden, según reportó la revista Quién.

En una serie de fotografías captadas por un paparazzi, se ve a la joven de 15 años luciendo un bikini azul con estrellas en color blanco, mientras toma el sol en Miami, en unas vacaciones en las que Sasha fue resguardada en todo momento por el equipo de seguridad presidencial.

Al igual que resguardaron a Malia en su experiencia por Bolivia, según la investigación de Univisión, ya que la mayor de los Obama quería conocer la cultura hispana y mejorar su español, que ya de por sí es fluido.

Antes de someterse al rigor de Harvard, Malia se inscribió en el programa “Andes and Amazon” (que tiene un costo de 14,000 dólares sin pasajes) de Where There be Dragons, una agencia que permite que jóvenes estadounidenses vayan a diferentes lugares del mundo a hacer trabajo social y a tener una verdadera experiencia de cómo es la vida en esos otros lados del mundo.

Dicho programa también le aseguraba tener interesantes experiencias vitales, como escalar altas montañas o vivir con una familia local. La agencia Bolivian Mountain Guides publicó en su Facebook algunas fotos del grupo que escaló junto a Malia la Cordillera Real de Bolivia.

Y según Univisión, la noche del 8 de noviembre del 2016 Malia vio las elecciones en la pizzería Villa Esperanza de Tiquipaya con sus compañeros de programa.

“Cuando yo la vi me llamó la atención por lo altísima que es, nosotros somos pequeñitos, y yo le dije a mi esposo: ‘ella se parece a la hija de Obama’, pero él no me creyó. Luego, un señor americano que había hecho la reserva nos pidió una sala para que el grupo de jóvenes pudieran ver la televisión y como teníamos cable pusieron las elecciones”, cuenta Miriam Zurita, dueña de la pizzería y quien se aseguró de hacerle fotos a la selecta visita.

“Malia estuvo hasta media noche comiendo varias de las 51 variedades de pizza que tenemos”, dice con gracia la mujer.

Lejos de los protocolos, las fotos que ha publicado la agencia de turismo de montaña boliviana ‘Bolivian Mountain Guides’ –quienes llevaron a Malia y su grupo a conocer algunos de los picos emblemáticos de la región– muestra a una jovencita común y corriente que sacudida de cualquier formalismo de la Casa Blanca trepa exigentes montes como la Cordillera Real de Bolivia, ataviada con una acolchada chamarra de frío y gorro.



Malia regresó de su viaje justo para el último discurso que dio su padre como presidente.