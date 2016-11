Un total de 169 legisladores demócratas piden a Trump que destituya a Bannon

Un total de 169 legisladores demócratas enviaron hoy una misiva al presidente electo, Donald Trump, para solicitarle que destituya a Stephen Bannon, a quien el republicano ha nombrado estratega jefe de su equipo en la Casa Blanca.

“Inmediatamente después de su victoria, muchos estadounidenses estaban optimistas y esperanzados con que usted tomaría las medidas necesarias para unificar a nuestro país después de unas elecciones divisivas y broncas”, apuntaron 169 miembros de la Cámara Baja estadounidense en su carta al magnate.

Los legisladores recuerdan al presidente electo que, en la noche en la que se alzó con la victoria en los comicios del 8 de noviembre, aseguró que era hora de que EEUU “curara las heridas de la división” y que se “uniera como pueblo”.

“Desafortunadamente, el nombramiento de Stephen Bannon, cuyos lazos con el movimiento nacionalista blanco están bien documentados, socava directamente su capacidad de unir al país”, advierten los demócratas.

“Como representantes electos de millones de estadounidenses de diversos orígenes, religiones y etnias, le recomendamos encarecidamente que reconsidere su decisión de nombrar al señor Bannon como jefe estratega de la Casa Blanca”, insistieron.

La carta, encabezada por el congresista David Cicilline (Rhode Island), reitera a Trump la necesidad de un Gobierno que una al país de nuevo.

“La intolerancia, el antisemitismo y la xenofobia no deberían tener lugar en nuestra sociedad, y ciertamente no tienen lugar en la Casa Blanca. Ya sea intencional o no, el nombramiento del señor Bannon envía un mensaje inquietante sobre qué tipo de presidente quiere ser Donald Trump”, dijo Cicilline, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

“Estoy agradecido de que muchos de mis colegas se unieron a mí en esta solicitud de hoy. Espero que el presidente electo considere nuestras preocupaciones mientras se prepara para entrar en el cargo”, concluyó.

Los 169 legisladores se sumaron así al llamado que este martes realizó el líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, quien hizo la misma petición desde el pleno de la Cámara Alta.