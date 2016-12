Un terremoto de magnitud 6.5 sacude la costa norte de California

Un terremoto de magnitud 6.5 en la escala de Richter sacudió hoy el norte de la costa de California, informó el Centro Geológico de Estados Unidos (USGS), que no emitió, de momento, ninguna alerta de tsunami en relación con el sismo.

Por ahora, no ha habido informes de que el terremoto haya causado víctimas o daños materiales.

El temblor ocurrió a las 6:49 de la mañana, hora local, y su hipocentro se localizó a 12.1 kilómetros de profundidad y su epicentro en el mar, a 160 kilómetros al oeste de la localidad costera de Ferndale, de algo más de 1,300 habitantes, añadió el USGS sin aportar más detalles.

Prelim M6.5 earthquake off the coast of Northern California Dec-8 14:49 UTC, updates https://t.co/sceIlUzoHH, 3 #quake tweets/min

— USGSted (@USGSted) 8 de diciembre de 2016