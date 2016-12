Un joven acusado de asesinar en Nueva York a una mujer y a su niño de 4 años

Un joven de 21 años quedó detenido hoy en Nueva York y está acusado del asesinato de una antigua maestra con la que tuvo una relación íntima y del hijo de ambos, de 4 años, informaron medios locales.

Según la cadena CBS, Isaac Durán ha confesado ante la policía ser el presunto autor del asesinato de Felicia Barahona, de 32 años, y de su hijo Miguel, de 4 años, cuyos cadáveres fueron hallados el lunes en un apartamento del distrito neoyorquino de El Bronx.

Barahona fue despedida en 2013 de una escuela pública de El Bronx por mantener relaciones sexuales con Durán, entonces de 17 años. De esa relación nació Miguel, que vivía al cuidado de la antigua maestra.

El menor apareció el lunes ahogado en una bañera y su madre en el suelo de la vivienda, con un cable eléctrico rodeándole el cuello.

De acuerdo con la cadena CBS, Isaac Durán ha confesado haber estrangulado a Felicia Barahona y haber ahogado al hijo de ambos.

Al parecer, el joven dijo a la policía que no le gustaba cómo estaba educando la madre al menor y también la había acusado de interferir en la relación que tenía con su novia.

Según el Diario de Nueva York, la exmaestra de ciencias estuvo envuelta en un escándalo en el 2013 que le costó su trabajo, luego que fuera acusada de haber seducido a su alumno de 17 años, y haber quedado embarazada tras pedirle que no usara condones.

