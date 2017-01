ÚLTIMA HORA: Un muerto y varios heridos en tiroteo en centro comercial

Autoridades de San Antonio reportaron un muerto y 5 heridos en tiroteo en el centro comercial Rolling Oaks Mall de San Antonio, Texas.

CNN informó que la portavoz de la oficina del alcalde, Leslie Garza, explicó que un sospechoso se encuentra bajo custodia y oficiales de policía buscan a otro. El centro comercial fue cerrado.

El tiroteo ocurrió durante un intento de robo a una joyería en el centro comercial, dijo Garza.

El área cerca del centro comercial ha sido acordonada. Ambulancias y efectivos de la Policía se han desplazado al lugar de los hechos.

