Estados Unidos confirmó hoy “ser consciente” del lanzamiento de nuevo un misil balístico por parte de Corea del Norte e indicó que el presidente, Donald Trump, “ya ha sido informado”. Minutos después el mismo presidente opinó y ha lanzado una reprimenda a Corea del Norte por el lanzamiento fallido de un misil balístico en plena escalada de tensión entre dichas naciones.

Como es su costumbre, el mandatario envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Corea del Norte menosprecia los deseos de China, y su presidente muy respetado, cuando puso en marcha, aunque sin éxito, un misil hoy. ¡Mal!”, escribió.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de abril de 2017