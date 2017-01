ÚLTIMA HORA: Trump responde a las multitudinarias marchas en su contra

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respondió hoy en Twitter a las multitudinarias marchas en su contra celebradas este sábado en muchas ciudades del país y se preguntó al respecto: “¿Por qué esas personas no votaron?”.

“Vi las protestas de ayer, pero bajo la impresión de que acabamos de tener una elección. ¿Por qué esas personas no votaron?”, sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando pese a que también cuenta con la oficial asignada al presidente (@POTUS).

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don’t always agree, I recognize the rights of people to express their views.

