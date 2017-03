ÚLTIMA HORA: Trump destituye a fiscal de Nueva York después de que se negara a dimitir

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, fue destituido hoy por el Gobierno de Donald Trump tras haberse resistido a presentar la dimisión, tal y como le había ordenado el Ejecutivo.

“No dimití. Hace unos momentos fui despedido”, anunció el propio Bharara a través de su cuenta personal en Twitter.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.

— Preet Bharara (@PreetBharara) 11 de marzo de 2017