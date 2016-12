ÚLTIMA HORA: Trump amenaza a empresas que mudan operaciones al exterior

El presidente electo Donald Trump amenazó con fuertes impuestos a las empresas estadounidenses que mudan sus operaciones al exterior e intentan seguir vendiendo sus productos en Estados Unidos.

En una serie de tuits el domingo por la mañana, Trump prometió aplicar un impuesto del 35% a los productos vendidos en Estados Unidos por cualquier empresa que despidió a trabajadores estadounidenses y construyó una fábrica o planta en otro país.

Las promesas de campaña de Trump incluyeron ayuda a los trabajadores estadounidenses pero también reducciones de impuestos a las empresas.

Trump tuiteó que “pronto habrá un impuesto de 35% en nuestra frontera a estas empresas que quieren vender su producto, autos, unidades de aire acondicionado, etc. a través de la frontera”.

Dijo que las empresas deben estar “advertidas de ante mano antes de cometer un error muy caro”.

The U.S. is going to substantialy reduce taxes and regulations on businesses, but any business that leaves our country for another country,

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de diciembre de 2016