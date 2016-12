ÚLTIMA HORA: Tres muertos en accidente de Walmart (VIDEO)

Este día una camioneta se estrelló contra un Walmart en Pella, Iowa, matando a tres personas e hiriendo a otras dos, informó la Patrulla Estatal de Iowa.

El reporte al 911 se hizo a las 9:54 de la mañana, dijo el portavoz de la Patrulla Estatal de Iowa Sgt. Nathan Ludwig.

Según explicaron las autoridades, el vehículo avanzó velozmente por el interior del supemercado y la sección de farmacias, cerca de la entrada principal de la tienda, dijo Ludwig.

El conductor, un anciano, fue llevado a un hospital con heridas pero no murió, dijo Ludwig. Él era el único dentro de la camioneta. Ludwig dijo que al parecer el accidente “no fue un acto intencional”.

Las víctimas no eran niños, dijo Ludwig, pero sus edades y nombres no fueron divulgados de inmediato, pues se espera que primero se notifique a los familiares.

La tienda fue evacuada mientras el personal de emergencia estaba enel interior de la tienda.

Never quite seen a photo like this – Injuries reported after truck crashes through Wal-Mart doors in Pella https://t.co/Bs4sw8aHlv

— Allen Vaughan (@AllenVaughanDMR) 1 de diciembre de 2016