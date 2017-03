ÚLTIMA HORA: Tiroteo en Las Vegas deja un muerto y un herido

Una persona perdió la vida en un tiroteo el sábado en The Strip de Las Vegas y un hombre armado se parapetó dentro de un autobús.

Todo comenzó al reportarse balazos en Las Vegas Boulevard en el corazón de The Strip, cerca del hotel-casino Cosmopolitan.

Dos personas fueron trasladadas al hospital después del tiroteo, dijo Danita Cohen, portavoz del University Medical Center. Una de ellas murió y la otra está en condición estable, añadió.

Las Vegas Boulevard está cerrado entre Flamingo Road y Harmon Avenue.

La policía indicó que no cree que haya otros sospechosos.

La Policía dijo que el sospechoso aún está atrincherado en el vehículo.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 11.00 hora local (18.00 GMT) cerca del casino-hotel Cosmopolitan en el Strip de la ciudad, una sección del bulevar a la que las fuerzas del orden bloquearon parcialmente el acceso mientras investigan el tiroteo.

Vehículos policiales y negociadores se hallan sobre el terreno para tratar de resolver la situación.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas indicó en su cuenta de la red social Twitter que hay “un sujeto atrincherado en el autobús”, al tiempo que desmintió que haya otro tirador activo en la zona, donde abundan los casinos.

“No existe información creíble de que haya un segundo sospechoso”, declaró el agente Larry Hadfield a la cadena televisiva CNN, sin aportar detalles sobre el tiroteo, cuyo móvil se desconoce, de momento.

En un comunicado, la dirección del Cosmopolitan señaló que está cooperando con la Policía y que la “seguridad” de sus clientes es su “prioridad”.

