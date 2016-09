ÚLTIMA HORA: Senado vota a favor de invalidar veto de Obama sobre ley de 11S

El Senado estadounidense votó hoy a favor de invalidar el veto del presidente, Barack Obama, sobre una ley que permitiría demandar al Gobierno de Arabia Saudí en tribunales de este país por su papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Para que entre en vigor la decisión del Senado, con 97 votos a favor y uno en contra, será necesario que dos tercios de la Cámara de Representantes voten en el mismo sentido, lo que marcaría la primera vez en los ocho años de Presidencia de Obama que el Congreso invalida un veto presidencial a una ley.

BREAKING: Senate votes to override Obama veto of bill allowing 9/11 families to sue Saudi Arabia for alleged backing of attackers.

— The Associated Press (@AP) 28 de septiembre de 2016