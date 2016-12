ÚLTIMA HORA: Rusia pirateó datos de ambos partidos EEUU antes de ayudar a Trump, según NYT

Rusia lanzó ciberataques este año contra los secretariados de los dos principales partidos de EE.UU., pero publicó solo la información sobre los demócratas y no la de los republicanos, lo que ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones de noviembre, informó hoy el diario The New York Times.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha concluido con “un alto grado de confianza” que Rusia tomó medidas encubiertas para ayudar a Trump a ganar las elecciones y perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton, según un informe clasificado que publicó este viernes por la noche el diario The Washington Post.

Esa conclusión, según indica el New York Times, se basa en parte en el descubrimiento de que los rusos no solo atacaron los sistemas informáticos del Comité Nacional Demócrata (DNC, secretariado), como se sabía desde mediados de este año, sino que hicieron lo mismo con el Comité Nacional Republicano (RNC).

Mientras que los correos electrónicos y otros datos del DNC fueron publicados gradualmente por WikiLeaks en los meses previos a las elecciones, supuestamente gracias a los ciberataques rusos, los del partido republicano no salieron a la luz.

Según un alto funcionario estadounidense citado por el rotativo, una investigación del FBI concluyó que los intentos rusos de penetrar en los sistemas informáticos del comité republicano no fueron exitosos, al contrario que los ciberataques contra los demócratas.

Pero esa conclusión no la comparten todas las agencias de inteligencia estadounidenses, que no han conseguido averiguar cuántos documentos consiguió robar Rusia con sus ciberataques a los republicanos.

Esa información pone en duda el argumento de muchos demócratas de que la intención original de Rusia era ayudar a Trump, dado que atacó a ambos partidos, y muchos funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que el objetivo de Moscú era simplemente crear inestabilidad en la campaña electoral.

La conclusión de que Rusia atacó también al RNC estará incluida en un informe que la comunidad de inteligencia entregará al presidente estadounidense, Barack Obama, antes de que abandone el poder el 20 de enero, y que pretende darle una idea más clara de las dimensiones de los ataques rusos para influir en las elecciones.

Trump ha puesto en duda que los rusos influyeran en ningún sentido en las elecciones, y este viernes su equipo de transición restó importancia a la información de la CIA, al argumentar en un comunicado que “esta gente son los mismos que decían que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva”.