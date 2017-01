ÚLTIMA HORA: Por supuesta amenaza de bomba, cierran puente en Sacramento

Autoridades cerraron el Tower Bridge para evitar que pase una mujer que dice tener una bomba en su auto, según reportó el sitio de noticias Sacramento Bee.

El sargento Roger Kinney, portavoz de la policía de West Sacramento, informó que la mujer llevó su coche cerca del puente y supuestamente dijo tener una bomba, pero aclaró que la amenaza de bomba no había sido confirmada.

“Cuando los oficiales llegaron, se pusieron en contacto con el vehículo. Se dieron cuenta de algo inusual. Había algunos elementos que bloqueaban la ventana… también vieron algún cableado sospechoso. Retiramos a todo el mundo”, dijo Kinney.

Kinney dijo que la policía pidió que se levantara el puente para evitar que el vehículo cruzara. Agregó que la policía marcó un gran perímetro y los negociadores fueron llamados a la escena.

WSPD says a suspicious car is blocking lanes on the West Sacramento side of the Tower Bridge. Traffic is prohibited until further notice. pic.twitter.com/xaL4Xpon0F

Una portavoz de la oficina ejecutiva del Sistema de Maestros Retirados del Estado de California, que ocupa oficinas en Waterfront Place en West Sacramento, cerca del Tower Bridge, recibió instrucciones de refugiarse en su lugar.

En el lado del río Sacramento, el acceso al puente está cerrado en el centro comercial del Capitolio. El Departamento de Bomberos de Sacramento aconseja a los automovilistas que usen el puente I Street o la Interstate 80 para llegar a West Sacramento.

El alcalde Christopher Cabaldon confirmó a través de su cuenta de Twitter, que el Bridge Tower estaba cerrad, así como una extensa zona alrededor de él, debido a cuestiones de seguridad por una amenaza y pidió a los ciudadanos usar rutas alternativas y evitar el área.

The Tower Bridge is closed, as is an extended zone around the bridge, due to a security threat. Please use alternative routes & avoid area.

— Christopher Cabaldon (@mayorcabaldon) 31 de enero de 2017