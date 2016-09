ÚLTIMA HORA: ISIS se adjudica este ataque ocurrido en centro comercial de Minnesota

Una agencia de noticias leal al estado islámico dio a conocer que el hombre que apuñaló a ocho personas en un centro comercial en Minnesota, es un “soldado de ISIS”, informó la agencia AP.

El supuesto atacante, cuya identidad no ha trascendido, murió a manos de la policía tras el suceso.

La agencia noticiosa Rasd news reportó que el atacante, atendió el llamado del grupo terrorista, para ser parte de una coalición liderada por ISIS, con el objetivo de perpetrar ataques en suelo estadounidense.

De acuerdo a AP, el FBI está colaborando con las autoridades para determinar lo sucedido en el centro comercial, aunque no existe confirmación de parte de esa agencia en cuanto a la adjudicación de ISIS.

Según el reporte, un hombre vestido como agente de seguridad hirió a ocho personas con un cuchillo. Supuestamente durante el ataque el hombre mencionó la palabra “Alá” y habría preguntado a las víctimas si eran musulmanas antes de herirlas.

El estado islámico dijo que el atacante “es uno de los suyos”, pese a esto no se ha esclarecido si el grupo planeó el ataque o si conocían del mismo con antelación.