ÚLTIMA HORA: El gobernador de Nueva York dice que explosión fue un “acto de terrorismo”

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo hoy que la explosión del sábado fue un “acto de terrorismo” pero las autoridades aún no tienen pruebas que lo vinculen con el terrorismo internacional.

“Todavía no hay evidencias que lo vinculen con el terrorismo internacional, pero una bomba que explota en Nueva York obviamente que es un acto de terrorismo”, dijo Cuomo en rueda de prensa desde el lugar de la explosión.

El gobernador de Nueva York añadió que quienes quiera que hayan sido los responsables de colocar las dos bombas en Manhattan, las autoridades “van a encontrarlos” y serán llevados ante la Justicia.

.@NYGovCuomo: “Whoever placed these bombs…they will be brought to justice, period.” https://t.co/VFd6V58fKy https://t.co/4RuQyPw9Mq

— ABC News (@ABC) 18 de septiembre de 2016