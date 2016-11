ÚLTIMA HORA: Dos muertos en tiroteo durante un evento deportivo

Tragedia en pleno día de Acción de Gracias. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas este jueves por disparos durante la celebración de un partido de fútbol americano en la ciudad de Louisville (Kentucky), según informó la policía local.

El diario El País informó que los investigadores dijeron que el hecho ocurrió alrededor de la una y media de la tarde hora local, cuando recibieron una llamada de aviso que alertaba de un tiroteo cerca del Parque Shawnee, donde se celebraba un encuentro deportivo con motivo del Día de Acción de Gracias.

A su arribo, los agentes encontraron los cadáveres de dos hombres afroamericanos y cuatro personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital Universitario. “Su vida parece que no corre peligro”, dijo la policía en un comunicado donde aún investiga la tragedia y busca a los responsables.

Breaking News: 2 people shot dead & others injured after a gunman opens fire in a park in Louisville, Kentucky during a youth football game pic.twitter.com/a6zAPOqdgY — Fox News (@FoxNews) November 24, 2016

Según dijo CNN, el evento deportivo que se celebraba este jueves se conoce como el Juice Bowl anual y llena el Parque Shawnee de niños y padres.

2 dead and 4 wounded after gunfire erupted at an annual Thanksgiving Day football game in Louisville, KY, police say https://t.co/ZEFWVSAFbL — CNN (@CNN) November 24, 2016