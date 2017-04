ÚLTIMA HORA: Gobernador renuncia en medio de escándalo

El gobernador de Alabama Robert Bentley renunció al cargo después de que se declaró culpable de dos cargos de delito menor por violación a la ley estatal de financiamiento de campañas políticas, anunció el lunes la fiscalía, junto con un acuerdo por la declaración de culpabilidad.

Bentley estaba hablando con la prensa la tarde del lunes en el Capitolio de Alabama. La vicegobernadora Kay Ivey anunció que prestará juramento de gobernadora en Alabama a las 6 p.m.

La voz de Bentley comenzó a ahogarse por la emoción mientras hablaba con reporteros. Dijo que siempre ha tratado de cumplir las altas expectativas depositadas en la persona que tiene el respetado cargo; se disculpó por sus errores.

La Comisión de Ética de Alabama encontró la semana pasada causa probable de que Bentley violó leyes éticas del estado con su manejo de una presunta aventura amorosa y envió el caso a los fiscales.

Alabama Gov. Robert Bentley is booked into county jail on campaign finance charges as he faces impeachment hearings. https://t.co/pLJ9dHNGFn pic.twitter.com/6LWB2fDAMP — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 10, 2017

Ahora Robert Bentley deberá comparecer en audiencias para un posible juicio político a partir del lunes, después de que la Corte Suprema de Alabama les autorizó a los legisladores seguir adelante con su intento por destituir al funcionario, quien intenta continuar en el cargo después de un escándalo por un amorío con una asesora.

Breaking: Alabama Governor Robert Bentley has been booked into the Montgomery County Jail. pic.twitter.com/KlwyJXvDQu — Southern Democrats (@SouthernDems_) April 10, 2017



La Corte Suprema estatal revirtió el sábado una victoria breve de Bentley, en la que un juez bloqueó el viernes los procedimientos de juicio político. Después del fallo del máximo tribunal estatal, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Alabama anunció rápidamente sus planes para proceder con las audiencias a partir del lunes.

Bentley, un dermatólogo de 74 años de edad y exdiácono bautista, se involucró en un escándalo sexual luego de que se divulgaron grabaciones en 2016 en las que aparece haciendo comentarios sugestivos a una asesora antes de que él y su esposa durante 50 años se divorciaran.

“I have let you and our people down, and I’m sorry for that,” AL Gov. Robert Bentley says: https://t.co/H9n7JJUntx pic.twitter.com/6OGgEUm5Au — CBS News (@CBSNews) April 10, 2017

En una conferencia de prensa el viernes desde los escalones de mármol del Capitolio estatal, reconoció haber cometido errores personales, pero sostuvo que no hizo nada por lo que merezca ser destituido.

“No pienso renunciar. No he hecho nada ilegal. Si la gente quiere saber si usé mal los recursos del estado, la respuesta es simplemente no. No lo he hecho”, afirmó Bentley ese día.

El equipo jurídico del gobernador ha alegado que las audiencias son básicamente injustas y que no le dan al gobernador la oportunidad adecuada para responder a los señalamientos. Los jueces de la Corte Suprema pidieron que el lunes les presenten documentos sobre el asunto.

“Es decepcionante enterarse que la comisión avanza mientras la Corte Suprema está evaluando el caso. No tenemos idea de lo que la comisión planea para el lunes ni quiénes serán sus testigos”, dijo el abogado de Bentley, Ross Garber.

El asesor especial Jack Sharman dijo que la comisión es libre de proceder con las audiencias.