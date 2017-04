ÚLTIMA HORA: Corea del Norte dará una dura respuesta a EE.UU.

Corea del Norte prometió que dará una dura respuesta a cualquier acción militar que pudiera darse tras la decisión de la Marina de Guerra de Estados Unidos de enviar el portaaviones USS Carl Vinson y su grupo de batalla a aguas de la península coreana, reportó el lunes la agencia estatal de noticias norcoreana, además se declaró hoy “lista” para la guerra contra Estados Unidos.

“Si Estados Unidos osa optar por una acción militar, como un ‘ataque preventivo’ y la ‘eliminación del cuartel general’, Corea del Norte está lista para reaccionar a cualquier tipo de guerra deseada por Estados Unidos”, afirmó el régimen norcoreano en un comunicado.

Las tensiones en la península coreana están ya altas debido a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur en curso, y a recientes pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Pyongyang ve las maniobras anuales como un ensayo para una invasión, mientras que el lanzamiento de misiles de largo alcance norcoreanos es una violación a resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.

“Responsabilizaremos por completo a Estados Unidos de las consecuencias catastróficas que traigan consigo sus ultrajantes acciones”, dijo un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, según fue citado por la agencia estatal de noticias.

Corea del Norte condenó este martes el envío por parte de EE UU de un portaaviones nuclear a la península coreana y advirtió de que está preparado para responder a un “ataque preventivo”, recogieron medios oficiales del régimen norcoreano.

Las palabras de Pyongyang llegan después de que el sábado el Pentágono anunciara el envío del portaaviones de propulsión nuclear USS Carl Vinson y su grupo de ataque hacia aguas cercanas a Corea del Norte en respuesta a las últimas provocaciones del régimen Juché, que el 5 de abril lanzó un misil de medio alcance al mar.

“Llevaremos a cabo el contraataque más duro contra los provocadores para defendernos mediante la poderosa fuerza de las armas y para mantenernos en el camino elegido por nosotros mismos”, advirtió el texto.

Haremos a EE.UU. completamente responsable de las consecuencias catastróficas que se derivenWashington ha abogado por un endurecimiento de su estrategia para lidiar con el programa nuclear y de misiles de Pyongyang tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, y ha apuntado a que ha analizado diferentes escenarios como un ataque preventivo o la eliminación del líder norcoreano, Kim Jong-un.

“Haremos a EE.UU. completamente responsable de las consecuencias catastróficas que se deriven de sus intolerables acciones”, señala la nota de KCNA, que considera que la actual situación prueba que Corea del Norte ha acertado al aumentar “sus capacidades militares” para la auto-defensa con el arma nuclear “como pivote”.

La tensión en la península coreana también ha ido en aumento ante la sospecha de que Pyongyang podría estar preparando una nueva prueba de misiles o nuclear de cara a las efemérides que se celebran este mes.

A partir de hoy Corea del Norte convoca la sesión anual de su parlamento coincidiendo con el quinto aniversario de la transición de poder en la que Kim Jong-un se hizo con las riendas del país tras la muerte de su padre, Kim Jong-il. Además, el país celebra el sábado el 105 aniversario del nacimiento de su fundador, Kim Il-sung, y el 85 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea el día 25.

Trump ya ha amenazado con tomar acciones de forma unilateral contra Pyongyang si Pekín no logra detener el programa nuclear de su vecino.

De hecho, este martes el inquilino de la Casa Blanca lanzó una advertencia desde su cuenta de Twitter: “Corea del Norte está buscándose problemas. Si China decide ayudar, sería perfecto. Pero si no lo hace, ¡nosotros (Estados Unidos) resolveremos el problema sin ellos! U.S.A”.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017