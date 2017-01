ÚLTIMA HORA: Capturan a fugitivo de Orlando acusado de matar a un policía

La Policía de Orlando (Florida) dio a conocer que capturó al sospechoso de asesinar a tiros a una de sus oficiales, cuando esta lo intentaba arrestar el pasado 9 de enero.

Markeith Loyd, de 41 años, era buscado por la muerte de la agente Debra Clayton, de 42, a quien supuestamente mató en un estacionamiento durante un enfrentamiento a tiros, que se desató cuando la oficial trató de detener al sospechoso de asesinar en diciembre pasado a su novia, Sade Dixon, quien estaba embarazada.

Cientos de agentes locales, estatales y federales participaron en esta búsqueda, que comenzó con una fuerte presencia policial en la barriada de Pine Hills, donde ocurrieron ambos asesinatos y donde el sospechoso residía.

Loyd, un hombre “peligroso y armado”, ocupaba un lugar en la lista de los más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El jefe de la Policía de Orlando, John Mina, quien este fin de semana ascendió de manera póstuma a Clayton, en medio de unos funerales concurridos en el centro de Orlando, dijo que lo encontrarían y así fue.

Mina había solicitado a la población a “no tomar la ley por sus propias manos” e informar a la Policía de cualquier avistamiento del sospechoso, quien pudiera estar armado y en poder de un chaleco antibalas.

“Creemos, con base en la evidencia que tenemos, que Loyd llevaba un chaleco antibalas cuando disparó contra Debra (Clayton), afirmó Mina.

La recompensa por información que lleve a la detención del sospechoso había aumentado a 100.000 dólares, después de que la búsqueda fuese infructuosa en los primeros días.

We’ve got him! Markeith Loyd in OPD ICustody. Details to come. Media: stand by for details on press conference. pic.twitter.com/SVjFUEvNak

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 18 de enero de 2017