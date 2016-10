ÚLTIMA HORA: Campaña de Clinton exige al FBI que revele contenido de nuevos correos

La campaña de la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, pidió hoy al director del FBI, James Comey, que revele “inmediatamente” los detalles de los nuevos correos electrónicos sobre los que basa la reapertura de la investigación acerca del escándalo de su servidor privado.

El jefe de campaña de Clinton, John Podesta, urgió a Comey a publicar dicha información, especialmente después de haber cerrado el caso el pasado mes de julio, y cuando apenas queda una semana y media para los comicios del 8 de noviembre.

“El director del FBI debe hacer pública inmediatamente la información que está contenida en la carta que envió a ocho presidentes de los comités republicanos. (…) Es extraordinario que veamos algo como esto a sólo 11 días de una elección presidencial”, subrayó Podesta en un comunicado.

El jefe de campaña de la demócrata recordó que el propio Comey “declaró que ningún fiscal razonable podría seguir adelante con un caso como este”.

“En los meses transcurridos desde entonces, Donald Trump y sus aliados republicanos han seguido poniendo en duda al FBI y, tanto de manera pública como privada, intimidando a los funcionarios para volver a revisar su conclusión en un desesperado intento de dañar la campaña presidencial de Hillary Clinton”, reiteró.

Podesta insiste en que la carta remitida por Comey a varios presidentes de comités del Congreso alude a un caso no relacionado con las investigaciones previas, y el propio director del FBI señala que puede que ni siquiera sean significativas.

“El director le debe al pueblo estadounidense proporcionar de inmediato todos los detalles de lo que ahora está examinando. Estamos seguros de que esto no producirá ninguna conclusión diferente de la que el FBI llegó en julio”, concluyó.

Según el diario The New York Times, que cita fuentes oficiales no identificadas, se trata de investigaciones que lleva a cabo sobre mensajes de texto enviados a una adolescente de 15 años en Carolina del Norte por el excongresista Anthony Weiner, esposo de Huma Abedin, una importante ayudante de Clinton en la campaña electoral.

El NYTimes revela origen de los nuevos datos del FBI sobre Hillary Clinton

Los nuevos datos surgidos en las pesquisas del FBI sobre el servidor de correo electrónico de la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, proceden de dispositivos incautados a una ayudante suya y su esposo, según informa The New York Times.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció hoy que ha reabierto las investigaciones sobre los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado por datos surgidos en “un caso no relacionado”, sin precisar detalles.

De acuerdo con esta versión, los nuevos correos electrónicos que han motivado la apertura de las investigaciones fueron descubiertos después de que el FBI se incautó de dispositivos electrónicos de Abedin y de su esposo.

El New York Times sostiene que el FBI ha informado al Congreso del hallazgo de nuevos correos electrónicos vinculados con las investigaciones que estaba realizando por el uso de un servidor de correo electrónico privado utilizado por Clinton cuando era secretaria de Estado.

Una de las fuentes consultadas por el periódico informó de que los nuevos correos electrónicos que se aportan a la investigación pueden ser “miles”.

Huma Abedin anunció el pasado 29 de agosto que había decidido separarse de su marido a raíz del escándalo en el que estaba envuelto Weiner, que dejó su asiento en el Congreso en 2011, por el envío de mensajes y fotografías de contenido sexual.

Abedin es una de las colaboradoras más próximas a Clinton, con quien lleva trabajando desde mediados de los años 90 y a quien ha apoyado en sus dos campañas presidenciales.

Fuerte caída en Wall Street tras reabrir el FBI investigación sobre Clinton

Los principales indicadores de Wall Street reaccionaron hoy con una brusca caída tras el anuncio de nuevas pesquisas sobre el servidor de correo electrónico de la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton.

En muy poco tiempo, el Dow Jones pasó de tener un avance próximo al 0,30 % a ceder hasta cerca del 0,30 %, aunque una hora antes el cierre parecía estar recuperándose y se estaba manteniendo en terreno positivo, aunque con dudas.

Las noticias de esas investigaciones las anunció el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, hacia las 13.00 hora local (17.00 GMT), y fue a partir de entonces cuando comenzó el declive en los mercados bursátiles neoyorquinos.

Al igual que el Dow Jones, también tuvieron una brusca caída el selectivo S&P 500 y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que entraron rápidamente en terreno negativo a partir del anuncio del FBI.

Dos horas después de esas noticias y una hora antes del cierre de la sesión, el S&P 500 perdía un 0,17 % y el Nasdaq un 0,38 %, mientras que el Dow Jones logró recuperar el terreno positivo y avanzaba un 0,14 %.

Unido a ello, el índice de volatilidad del mercado, conocido como Vix, subió hasta niveles no vistos en más de un mes, y también sufría un impacto especial el precio del barril de petróleo de Texas.

“La mayoría de la gente ha estado anticipando una victoria de Clinton, y de repente las aguas se han vuelto a enlodar”, afirmó al sitio financiero MarketWatch el analista de la firma Financial Services Wayne Kaufman.

“Los mercados odian la incertidumbre más que otra cosa”, añadió. EFEUSA

Partido Republicano cree que Clinton está descalificada para la Casa Blanca

El Partido Republicano aseguró hoy que la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, debe estar descalificada para ocupar la Presidencia tras anunciarse que el FBI ha reabierto su investigación sobre el servidor de correo electrónico privado que usó cuando era secretaria de Estado.

“La decisión del FBI de reabrir la investigación criminal sobre el servidor secreto de correo electrónico de Hillary Clinton justo once días antes de las elecciones demuestra cuán grave debe ser este descubrimiento”, aseguró en un comunicado el presidente del Comité Nacional Republicano (secretariado del partido), Reince Priebus.

En una carta dirigida a los líderes de varios comités del Congreso, el director de la policía federal (FBI), James Comey, dijo que se está investigando “un caso no relacionado”, pero que esa institución tuvo conocimiento de la existencia de “mensajes de correo electrónico que parecen ser pertinentes para la investigación” sobre Clinton.

“Este acontecimiento sorprendente suscita graves interrogantes sobre qué archivos han podido no ser entregados y por qué, y si demuestran una intención de violar la ley”, agregó Priebus.

Según el líder del Comité Republicano, lo que es “indisputable es que Hillary Clinton ha puesto en riesgo información clasificada en miles de ocasiones en su temerario intento de ocultar” hechos de corrupción en el Departamento de Estado cuando ella era su titular (2009-2013).

Prebus se refería a las acusaciones de los republicanos de que siendo secretaria de estado, Clinton utilizó la influencia que le confería ese cargo para obtener donaciones para la fundación Clinton y contratos para que su marido, el expresidente Bill Clinton, diera discursos pagados.

“Esto únicamente era suficiente para haber descalificado a alguien para intentar obtener la Presidencia, un trabajo que se supone comienza todas las mañanas con un informe de inteligencia de alto secreto”, afirmó Prebus.

La reapertura de la investigación del FBI llega a penas semana y media antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, en las que Clinton se enfrenta al magnate republicano Donald Trump.

El pasado mes de julio, Clinton fue sometida a un interrogatorio de más de tres horas en el cuartel general del FBI sobre este asunto, y días más tarde el Departamento de Justicia decidió cerrar el caso, después de que la policía federal no encontrase indicios para presentar cargos contra la candidata presidencial.

La polémica por los correos electrónicos se desató a comienzos de 2015, cuando los medios estadounidenses revelaron que, durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, Clinton usó una cuenta personal y un servidor privado para sus comunicaciones oficiales.

Este asunto ha sido usado por los republicanos para poner en entredicho la capacidad de Clinton de manejar información sensible y para mostrarla como una persona en la que los electores no pueden confiar. EFEUSA

