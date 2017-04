Un asesor del presidente estadounidense Donald Trump dejará la Casa Blanca

Un funcionario de alto rango reveló que Sebastian Gorka, un exanalista de Fox News en materia de terrorismo que se integró al gobierno como asesor sobre el tema, abandonará la Casa Blanca en los próximos días.

El funcionario agregó que Gorka había sido contratado inicialmente para jugar un papel crucial en el Grupo de Iniciativas Estratégicas, un panel de asesoría creado por el principal estratega de Trump, Steve Bannon, para trabajar de manera paralela al Consejo de Seguridad Nacional.

Sin embargo, el grupo desapareció durante los primeros meses del nuevo gobierno. Gorka no pudo incorporarse al Consejo de Seguridad Nacional luego que fuera acusado el año pasado de portar un arma de fuego en el Aeropuerto Nacional de Washington Ronald Reagan.

El funcionario pidió permanecer en el anonimato al hablar sobre cuestiones privadas de personal. Los intentos para contactar a Gorka a través de correo electrónico de momento han fracasado.

Reports: Sebastian Gorka to leave White House following outcry over extremist links https://t.co/X6Jesoffrh pic.twitter.com/OJp6emXoH3

— HuffPost Politics (@HuffPostPol) 1 de mayo de 2017