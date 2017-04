ÙLTIMA HORA: Administración Trump envía amenaza a algunas de las ciudades con más hispanos

La administración del presidente Donald Trump envió este viernes a cinco de las jurisdicciones con más hispanos en Estados Unidos una carta en la que amenaza con quitarle los fondos de un importante programa si no demuestran que están cumpliendo con una polémica ley federal, informó el prestigioso diario The New York Times.

La carta exige que no más tarde del 30 de junio certifiquen que cumplen con una ley federal de 1996 que exige a los gobiernos municipales, de condados y estatales notificar a las autoridades de inmigración cada vez que tengan bajo su custodia a un extranjero indocumentado.

La carta es firmada por Alan R. Hanson, director interino de la Oficina de Programas de Justicia, la dependencia del Departamento de Justicia que administra el programa Bryne de subvención a agencias de ley y orden. Este programa provee fondos a los departamentos de policía y oficinas de sheriff de todo el país.

“Fallar en cumplir con esta condición puede resultar en la retención de fondos de subvención, en la suspensión o terminación de la subvención, en la pérdida de elegibilidad para futuras subvenciones de la Oficina de Programas de Justicia u otras acciones, según se estime apropiado”, se puede leer en la carta.

El escrito escala la confrontación entre la administración Trump y las ciudades, condados y estados que se han declarado santuarios para los inmigrantes indocumentados. El mes pasado, el Secretario de Justicia, Jeff Sessions, amenazó con bloquear los fondos federales destinados a esas jurisdicciones.

La carta la recibieron las autoridades electas de tres de las cinco ciudades más pobladas de Estados Unidos. Estas son Nueva York; Chicago y el resto del condado de Cook, en Illinois; y Filadelfia, en Pensilvania. Más de una cuarta parte de la población de Nueva York y Chicago es hispana

También la recibieron autoridades de las importantes ciudades de Nueva Orleans, en Luisiana; Las Vegas, Nevada, y Milwaukee, en Wisconsin. Además llegó a las autoridades del condado de Miami-Dade, en Florida, el séptimo condado más poblado del país y donde dos de cada tres personas son de origen hispano.

La misiva fue enviada a la oficina del gobernador de California, Jerry Brown. California es el estado más poblado de Estados Unidos, con más de 38 millones de habitantes. Además, tiene dos de las ciudades más pobladas del país. Una tercera parte de la población de California es hispana.

El secretario de Justicia Jeff Sessions cada vez advierte con mayor frecuencia que el gobierno federal sancionará a las comunidades que se rehúsen a cooperar con los esfuerzos para la localización y deportación de inmigrantes que están ilegalmente en el país.

A través de un comunicado emitido el viernes, el Departamento de Justicia dijo que los destinatarios de las cartas “se derrumban bajo el peso de la inmigración ilegal y el crimen violento”.

En las cartas se advierte a las autoridades de que deben proporcionar evidencias por parte de un abogado de que se apegan a las leyes o se arriesgan a perder miles de dólares de fondos federales, mismos que las agencias policiacas utilizan para el financiamiento de toda clase de equipo, desde cámaras corporales hasta chalecos antibalas.

“El no cumplir con esta condición podría resultar en la retención de subvenciones, la suspensión o la terminación de los subsidios, resultar inelegibles para subvenciones o subsidios futuros de los Programas de la Oficina de Justicia, o alguna otra opción que se considere apropiada”, escribió Alan R. Hanson, jefe interino del Programa de la Oficina de Justicia (OJP por sus iniciales en inglés), que administra el otorgamiento de fondos. La OJP es la principal fuente de fondos federales de justicia para las jurisdicciones estatales y locales.

Varias ciudades se han resistido a las amenazas del gobierno de Trump. Seattle, una de las ciudades a las que no se le envió una carta, y otras jurisdicciones han interpuesto demandas en contra del gobierno federal respecto al tema de las ciudades santuario.

A principios de la semana, Sessions acusó a las ciudades santuario de socavar los esfuerzos del ejercicio de la ley en la lucha contra las pandillas callejeras transnacionales. (Con información de AP).

