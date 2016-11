ÚLTIMA HORA: Avión sufre accidente en uno de sus motores

Una aeronave de United Airlines que vuela de San Francisco a Tokio sufrió un accidente después de que uno de sus motores se incendió.

Uno de los compresores del vuelo 837 de United Airlines estalló en llamas, según dijo ABC7.

Hay 222 pasajeros a bordo del avión y 15 tripulantes.

Las autoridades dijeron el avión se dirige al aeropuerto internacional de San Francisco.

Según se informa, uno de los cuatro motores del avión fue apagado mientras regresan al aeropuerto internacional de San Francisco.

El vuelo 837, un Boeing 747 de cuatro motores, despegó del aeropuerto internacional de San Francisco justo después de las 12 pm PT, pero experimentó algún tipo de problema casi inmediatamente después de despegar.

Testigos informaron haber visto las llamas que salían del motor izquierdo de la aeronave y que se oyeron fuertes golpes, pero no hubo reportes inmediatos de lesiones.

#breaking: loud boom heard & fire seen over San Bruno/SSF on United #837 after takeoff 11:35AM! now over Monterey & headed to #SFO to land.

— Kristen Sze (@abc7kristensze) 28 de noviembre de 2016