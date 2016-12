ÚLTIMA HORA: 51 inmigrantes cubanos llegan a los cayos d ela Florida

Cincuenta y un migrantes cubanos en tres grupos distintos llegaron a los cayos de la Florida, informaron las autoridades.

La policía del condado Monroe dijo que los cubanos llegaron en tres grupos distintos entre las 5:30 a.m. y las 7:40 a.m.

Un primer grupo de 11 cubanos llegó a Tavernier. El segundo grupo de 22 personas llegó un poco al norte de Cayo Hueso, y el tercero de 18 llegó a unos 40 kilómetros (25 millas) de distancia en Big Pine Key. No se conocía de inmediato si los tres grupos estaban relacionados.

Según la llamada ley “pies secos, pies mojados” los cubanos que llegan a suelo estadounidense por lo general reciben la posibilidad de quedarse, y los que son capturados en alta mar son devueltos a su país.

Según la Guardia Costera estadounidense, el número de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos ha aumentado debido a temores de que esa ley sea derogada pronto.

