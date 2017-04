Última encuesta revela que 54% de los estadounidenses rechazan a Trump y él se ‘desquita’ con México

Justo cuando algunos diarios estadounidenses como The Wall Street Journal destacaron los resultados de las encuestas realizadas sobre su administración, a casi 100 días en la Casa Blanca, Trump decidió volver “amenazar” a México.

Y es que el 54 % de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y sólo un 40 % la aprueba, según una encuesta difundida hoy, pocos días antes de que cumpla sus primeros 100 días en la Casa Blanca.

Fue precisamente a pocas horas de que darse a conocer esa información que Trump, quien llegó hoy a sus peores niveles de popularidad para un mandatario en tiempos modernos, decidió escribir desde su cuenta de Twitter que México pagará, de alguna manera u otra, por el muro que él pretende construir en la frontera. Como se recordará el discurso de odio contra México le dio una gran popularidad durante la campaña.

La encuesta telefónica con el resultado de la poca popularidad del presidente fue hecha por encargo de The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena NBC, y arroja una diferencia de 14 puntos porcentuales entre quienes desaprueban su gestión y la aprueban.

En un sondeo parecido realizado en febrero pasado, pocos días después de que asumiera Trump la Presidencia, el 20 de enero, la diferencia era de 4 puntos porcentuales.

Según el WSJ, el índice de aprobación que tiene Trump, del 40 %, es el más bajo comparándolo con los últimos once presidentes en sondeos realizados en fechas parecidas del inicio de sus mandatos.

Aparte de Trump, sólo uno de ellos estuvo por debajo de un índice de aprobación del 50 %, y fue Gerald Ford después de que asumiera la Presidencia tras la renuncia de Richard Nixon, en 1974.

La encuesta indicó que entre los independientes el índice de desaprobación es del 54 %, mientras que sólo un 30 % está conforme con su gestión, lo que da una diferencia de 24 puntos porcentuales. En el sondeo de febrero, esa diferencia era de 9 puntos.

Consultados sobre cómo está gestionando Trump la economía, un 44 % aprobó sus acciones y un 46 % la desaprobó. En cambio, 6 de cada 10 estadounidenses apoyaron el reciente ataque con misiles a una base aérea de Siria.

El sondeo fue realizado con llamadas telefónicas hechas a una muestra nacional de 900 personas, entre el 17 y el 20 de abril, y tiene un margen de error de 3,27 puntos porcentuales.

Al darse a conocer esa información el presidente, Donald Trump, insistió hoy en que México acabará pagando de “alguna forma” por el muro fronterizo, un proyecto cuya financiación peligra por la oposición de algunos legisladores demócratas y republicanos.

“Con el tiempo, en una fecha posterior para que podamos empezar pronto, México pagará de alguna forma por el muro fronterizo que tanto necesitamos”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2017