Trump vuelve a las redes para quejarse de protestas en su contra

El presidente electo Donald Trump está de regreso en Twitter, para expresarse sobre las manifestaciones en contra de su elección en varias ciudades del país.

“Apenas tuvimos una elección presidencial muy abierta y exitosa. Ahora, manifestantes profesionales, incitados por la prensa, protestan. ¡Qué injusto!”, tuiteó Trump.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de noviembre de 2016