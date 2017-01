Trump: “Soy fan de las agencias de inteligencia”

Pese a que ha negado en reiteradas ocasiones que “hackers” rusos favorecieron su campaña en detrimento de la Hillary Clinton, el presidente electo Donald Trump rechazó estar en contra de las agencias de inteligencia.

“De hecho, soy fan”, tuiteó el pasado 5 de enero.

Su comentario parece ser contradictorio con previos mensajes en redes sociales en lo que ha rechazado el resultado de las investigaciones, el cual fue divulgado por las agencia de inteligencia.

De acuerdo a BBC News, Trump rechazó que esté aliado con Julian Assange, fundador de Wikileaks, con respecto al mensaje en el que negó que Rusia le pasó información robada al partido demócrata.

“Simplemente repetí lo que él dijo. Era para la gente”, confirmó el magnate.

Trump previamente había calificado los informes de las agencias de inteligencia como un “chiste”.

El Presidente electo se ha mostrado escéptico, pese a los informes de la CIA y el FBI, de que Rusia y su líder Vladimir Putin orquestaron el plan.

“A menos que captures a los “hackers con las manos en la masa, es muy difícil determinar quien lo hizo. Por qué no se trajo esto a colación antes de las elecciones”, justificó el magnate.

Las aseveraciones del presidente, causan preocupación, siendo la CIA y el FBI dos de las agencias con las que deberá trabajar de manera estrecha durante su mandato.

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against “Intelligence” when in fact I am a big fan!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2017