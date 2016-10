Trump se va quedando solo. Lo abandonan los republicanos

En lo que parece una desbandada, al menos cinco Gobernadores, diez senadores y diversos congresistas del Partido Republicano anunciaron este sábado que retiran su apoyo al candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, tras la aparición de un video en el que hacía declaraciones obscenas sobre las mujeres.

A lo largo del día, varios de los distinguidos miembros del Partido Republicano han retirado su apoyo a Trump pidiéndole que renuncie, entre ellos los Gobernadores de Nevada, Brian Sandoval, de Dakota del Sur, Dennis Daugaard, de Alabama, Robert Bentley y de Nuevo México, Susana Martínez. Estos se suman al de Utah, Gary Herbert, quien lo hizo ayer.

Por su parte, el Gobernador de Ohio, John Kasich, reiteró su rechazo a la candidatura del magnate.

También al menos diez senadores de la mayoría republicana, en una lista que aumenta, hicieron público su abandono a la candidatura de Trump, incluido un miembro de la directiva del partido, John Thune.

“Soy una madre y una estadounidense primero y no puedo apoyar ni apoyaré a un candidato a Presidente que presume el degradar y atacar a las mujeres. No voy a votar por Donald Trump o Hillary Clinton y en cambio escribiré el nombre del Gobernador Pence para Presidente”, dijo la senadora republicana por New Hampshire, Kelly Ayotte, que enfrenta una dura reelección.

En esto coincidió el Gobernador republicano por Dakota del Sur -uno de los bastiones del partido-, vía Twitter, quien dijo que había llegado el tiempo de declinar a favor de su compañero de fórmula Mike Pence.

“Como mujer, como madre y como abuela de tres niñas jóvenes, estoy profundamente ofendida por los dichos del señor Trump y no hay pretexto para un lenguaje tan aberrante y degradante….El siguiente paso es que él reexamine su candidatura”, dijo Shelley Moore-Capito, senadora republicana de West Virginia, el Estado donde Trump alcanzó más votos en las primarias.

También retiraron su apoyo los senadores de Idaho, Mike Crapo; de Utah, Mike Lee; de Illinois, Mark Kirk, de Nebraska, Ben Sasse, y de Arizona, Jeff Flake.

En la última hora también los dos senadores de Alaska, Lisa Murkowski y Dan Sullivan, además de la senadora por Nebraska Deb Fischer también se sumaron a la desbandada en contra de Trump.

También en la Cámara Baja, varios miembros retiraron su apoyo al candidato, incluido Joe Heck, congresista por Nevada que va por la senaduría por ese Estado, en difícil contienda.

También Mike Pence dijo que se sintió ofendido, “como esposo y padre, me sentí muy ofendido por las palabras y acciones descritas por Donald Trump en el video, de hace once años, publicado ayer”, dijo el compañero de fórmula del magnate. Mike Pence, en un comunicado.

“No perdono sus declaraciones y no las puedo defender”, agregó.

Pero añadió que está agradecido por la disculpa pública que pidió el candidato republicano y aseguró que él está rezando por la familia de Trump, y añadió que está esperando “la oportunidad que él (Donald Trump) tendrá para demostrar qué hay en su corazón frente al país, mañana por la noche”, en el debate presidencial.

El candidato a vicepresidente no asistirá hoy al mitin en el que iba a sustituir a Trump, en Wisconsin, en el que sería el primer discurso que el candidato republicano y el portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, darían juntos.

La sustitución de Trump por Pence se había acordado ayer por la noche, después de que el magnate republicano pidiera públicamente disculpas por un video emitido en el que hace comentarios sexistas.

Una creciente lista de miembros del Partido Republicano está retirando su apoyo a Trump y pidiendo que se aparte de la candidatura y ceda el puesto a Pence.

Entre los republicanos que han pedido su renuncia, está el número tres del Partido Republicano, el senador por Dakota del Sur, John Tune, quien pidió que Trump ceda el puesto a Pence, según informó POLITICO.

Otro que también sorprendió con su reacción fue el gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert, quien retiró hoy el apoyo al candidato de su partido a la Casa Blanca, y anunció que no votará por él en las elecciones presidenciales de noviembre a raíz del escándalo suscitado por sus comentarios machistas.

“Las declaraciones de Trump, además de ofensivas, son despreciables. Si bien, no puedo votar por Hillary Clinton, tampoco lo haré por Trump”, apuntó Herbert en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

No fue el único. El congresista republicano por Utah Jason Chaffetz también anunció que retira su apoyo al magnate neoyorquino, mientras que el exgobernador de Utah Jon Huntsman reclamó que Trump renuncie y que sea el gobernador de Indiana y aspirante republicano a vicepresidente, Mike Pence, quien “lidere la candidatura”.

Herbert, Chaffetz y Huntsman reaccionaron así a la polémica grabación divulgada hoy por el rotativo The Washington Post en la que el magnate inmobiliario explica con vulgaridades cómo se sobrepasa con las mujeres.

La cinta también provocó que el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Paul Ryan, cancelara la asistencia de Trump al que tenía que ser el primer acto conjunto de campaña de estos líderes republicanos.

“Estoy indignado por lo que he escuchado hoy. A las mujeres se las tiene que defender y respetar, no objetivar. Espero que Trump trate esta situación con la seriedad que merece y trabaje para demostrarle al país que respeta a las mujeres mucho más de lo que sugiere esa grabación”, apuntó Ryan en un comunicado.

El presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, también rechazó las palabras de su candidato: “A ninguna mujer se la debe describir en esos términos o hablarle de esa manera. Nunca”.

Finalmente, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que los comentarios de Trump son “repugnantes” e “inaceptables bajo cualquier circunstancia”, además de instar al magnate a “disculparse con todas las mujeres y asumir plena responsabilidad por su absoluta falta de respeto”.

Video lo hunde

Un vídeo del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en el que narra en una conversación privada cómo abusa de las mujeres desde su posición de poder se ha convertido hoy, a un mes de las elecciones, en uno de los mayores escándalos de la campaña presidencial.

La grabación, que data de 2005 y que divulgó este viernes el The Washington Post, forzó al magnate neoyorquino a ofrecer disculpas públicas después de que diversos dirigentes del Partido Republicano le diesen la espalda y que los medios estadounidenses cultivasen el escándalo.

“Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (…). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (…). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo”, asegura Trump, que por ese entonces ya estaba casado con Melania, en conversación privada con el presentador Billy Bush.

Al igual que Trump, Bush también se ha disculpado y ha achacado su actitud -de seguirle el juego al magnate- a su inmadurez y juventud en ese entonces.

La conversación entre Trump y Billy Bush se desarrolla en el interior de un autobús camino a los estudios de televisión en los que el magnate iba a participar en el programa “Hollywood Access”, de famosos y entretenimiento.

A su llegada a los estudios, Trump bromea con Bush sobre una presentadora que les está esperando fuera del autobús: “Tu chica está muy buena (…). Me voy tomar un Tic-Tac (un caramelo de menta), no vaya a ser que me ponga a besarla”.

Momentos previos a todo esto, al inicio de la grabación, Trump narra su odisea con una mujer casada con la que intentó acostarse aunque ella lo rechazó: “Me lancé a por ella como si fuera una perra, me la intenté follar, pero no lo conseguí. Ya estaba casada”.

Luego cuenta con desprecio que se la volvió a encontrar al cabo de un tiempo y que tenía las “tetas falsas” y había “cambiado totalmente su aspecto”.

A Trump le cayeron palos por todos los lados.

Su oponente demócrata, Hillary Clinton, fue una de las primeras en reaccionar, “esto es un horror”, pero fue entre los republicanos donde se desató una auténtica tormenta.

El escándalo incluso le obligó a cambiar su agenda para este sábado, un día marcado en el calendario de la campaña republicana porque Trump tenía previsto viajar a Wisconsin y aparecer junto al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, por primera vez.

Ryan decidió sacar a Trump del acto y el magnate ha optado por quedarse en Nueva York preparando el debate presidencial de este domingo con Clinton que seguramente le echará en cara sus comentarios machistas.

“Estoy indignado por lo que he escuchado hoy. A las mujeres se las tiene que defender y respetar, no objetivar. Espero que Trump trate esta situación con la seriedad que merece y trabaje para demostrarle al país que respeta a las mujeres mucho más de lo que sugiere esa grabación”, apuntó Ryan.

Además de Ryan, que ostenta el cargo político de mayor rango en el país para la bancada conservadora, se unieron las del presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, o el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.

Más duro fue el golpe que llegó desde la mormona Utah, cuyo gobernador, Gary Herbert, retiró su apoyo a Trump y avisó que no tiene ninguna intención de votarle en las elecciones de noviembre.

“Las declaraciones de Trump, además de ofensivas, son despreciables. Si bien, no votaré por Hillary Clinton, pero tampoco lo haré por Trump”, apuntó Herbert.

También desde Utah, el exgobernador Jon Huntsman reclamó que Trump renuncie y que sea el gobernador de Indiana y aspirante republicano a vicepresidente, Mike Pence, quien “lidere la candidatura”.

No sería raro que Clinton gane el próximo 8 de noviembre en la ultraconservadora Utah, estado en el que Trump no despierta simpatías.

Ante la tormenta desatada, Trump divulgó pasada la medianoche un vídeo en su cuenta de Facebook en el que se disculpó, a su manera, por los comentarios.

“He dicho y hecho cosas de las que me arrepiento, y las palabras publicadas hoy en un vídeo que tiene más de una década son una de ellas (…). Ya lo he dicho: me equivoqué y pido disculpas”, dijo Trump, que acto seguido citó los escándalos sexuales de los Clinton.

“Hay una gran diferencia entre las palabras y las acciones de otras personas. Bill Clinton ha abusado de mujeres y Hillary (Clinton) ha acosado, atacado, avergonzado e intimidado a sus víctimas”, agregó Trump en una declaración leída.

Trump y Clinton se verán las caras este domingo en San Luis (Misuri) en un debate que promete más tensión, si cabe, que el del pasado 26 de septiembre.