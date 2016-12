Trump se fija en las apariencias para integrar su equipo: The Washington Post

El presidente electo, Donald Trump, está tomando en consideración las apariencias mientras prepara su administración, según un nuevo informe del Washington Post.

Los ayudantes de Trump han aceptado que podría descartar candidatos que no satisfagan la imagen para ocupar para cada rol en particular, dice el informe del Post de acuerdo con el sitio de noticias The Hill.

“Ese es el idioma que habla”, dijo una fuente familiarizada con las deliberaciones internas del equipo de transición de Trump. “Es muy estético, puede venir alguien que está muy calificado para el trabajo, pero si no lucen bien, no llegarán a ninguna parte”.

Un portavoz de transición de Trump dijo que el presidente electo considera cómo aparecerán en público los funcionarios que representarán a su administración.

“La presentación es muy importante porque representas a América no sólo en el escenario nacional, sino también en el escenario internacional, dependiendo de la posición”, dijo Jason Miller.

“Las personas que están siendo seleccionadas para estos puestos clave deben ser capaces de sostener la suya, necesitan ser personas dinámicas y no personas tímidas, y necesitan transmitir un claro sentido de propósito y compromiso”.

The Post dijo que el talento de Trump para la marca y la imagen ha influido parcialmente en varias de sus selecciones en el gabinete.

A Trump le atrajeron dos de sus opciones para secretario de Estado, dijo, debido a su apariencia física dominante.

El presidente electo se fijó en el presidente ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, por encima del candidato republicano a la Presidencia de 2012, Mitt Romney, a pesar de admirar la calidad de ambos hombres, dijeron fuentes al periódico.

Según se informa, Trump descartó a John Bolton como secretario de Estado, en parte debido al distintivo bigote blanco del embajador de las Naciones Unidas.

“A Donald no le iba a gustar ese bigote”, dijo una fuente anónima del equipo de Trump al periódico. “No puedo pensar en alguien que esté muy cerca de Donald que tenga una barba que le guste”.

Un viejo amigo de Trump notó que la ex estrella de realities show cree que las apariencias son importantes cuando estás en contacto con el público.