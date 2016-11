Trump se deslinda de saludo nazi de seguidores (VIDEO)

Mientras los supremacistas blancos aseguran que la elección de Donald Trump como futuro presidente de Estados Unidos les da un impulso, el magnate republicano se distanció del movimiento y dijo “los rechazo y los condeno”.

Y es que el sábado pasado se reunieron en Washington miembros del National Policy Institute, encabezados por Richard B. Spencer, quien al final de la convención soltó un: “Hail Trump, hail our people, hail victory!” (¡Hail Trump, hail nuestra gente, hail victoria!), un símil del saludo nazi.

Al respecto, el presidente electo dijo en una extensa entrevista con miembros del diario The New York Times que no quiere “dar vigor” a dichos grupos; el diario no ha difundido la transcripción completa o el video de la reunión, pero algunos de los participantes compartieron vía Twitter las declaraciones a lo largo de la entrevista.

Richard Spencer, un líder de alt-right que convocó a la reunión del fin de semana organizada por el National Policy Institute, dijo a The Associated Press que estaba “decepcionado” por los comentarios de Trump. Pero también dijo que entiende “sus orígenes políticos y prácticos”, además de añadir que “esperará a ver” cómo se conforma el gobierno del empresario en bienes raíces.

Pese a ello, Spencer argumentó que Trump necesita al movimiento alt-right y debe ser cauto de rehuirle debido a unos cuantos ciclos noticiosos de mala publicidad “que no definen lo que estamos haciendo”. Spencer afirmó que Trump necesita gente como él, “para actualizar al populismo que dio impulso a su campaña”.

Las denuncias de Trump también se dan en momentos de continuas críticas ante la designación como principal estratega de la Casa Blanca de Steve Bannon, quien dirigió los últimos meses de la campaña presidencial del empresario. Bannon fue previamente el líder del Breitbart News, un impertinente y conservador panfleto que Bannon ha descrito como una “plataforma del alt-right”.