Trump responde a Obama y dice que no “de ninguna manera” hubiera ganado

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le respondió al mandatario saliente, Barack Obama, quien este día dijo que podría haberle ganado en los últimos comicios.

Tras emitirse la entrevista de Obama, Trump replicó al presidente a través de su hiperactiva cuenta de Twitter, su red social favorita para divulgar mensajes.

“El presidente Obama dijo que él cree que habría ganado frente a mí. El debería decir eso, pero yo digo ¡DE NINGUNA MANERA!”, afirmó el multimillonario neoyorquino.

En las elecciones del 8 de noviembre pasado, Trump se impuso a su rival demócrata, Hillary Clinton, gracias al sistema de voto electoral que define la elección del presiente de EEUU, pero la exprimera dama batió al magnate en voto popular por una diferencia de unos tres millones de votos.

Trump ganó las elecciones con un mensaje nacionalista y proteccionista, y contrario a la inmigración, las regulaciones gubernamentales y el libre comercio.

En la entrevista, Obama insinuó igualmente que Hillary Clinton no se dirigió lo necesario al sector del electorado que no ha visto suficientes frutos de la recuperación económica después de haber padecido la peor recesión sufrida por el país en más de 70 años.

“No estuvimos sobre el terreno transmitiendo, además de los aspectos de la política pura y dura, que nos preocupamos por estas comunidades, que estamos sangrando para estas comunidades”, dijo.

“Si crees que vas ganando, tienes la tendencia a jugar conservador, igual que en los deportes”, dijo el gobernante, que no obstante alabó el desempeño de Clinton en el proceso electoral pese a las “difíciles circunstancias” a las que se enfrentó.

Obama, que anunció que mantendrá su residencia en Washington hasta que su hija pequeña concluya sus estudios, aseguró que tras dejar la Presidencia mantendrá un papel de bajo perfil, pero que cuando se trate de un asunto importante y fundamental alzará su voz, porque aún es “un ciudadano que tiene sus deberes y obligaciones”.

“Tengo que estar callado un tiempo, y no me refiero a lo político, sino internamente (…) Tienes que recuperar la sintonía con tu centro y procesar lo que ha sucedido antes de tomar un montón de buenas decisiones”, aseguró.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! – jobs leaving, ISIS, OCare, etc.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de diciembre de 2016