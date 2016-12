Trump rechaza que vaya a trabajar parcialmente en programa de televisión

Trump sigue sin contestar las acusaciones de un informe según el cual habría obtenido ayuda de Rusia para ganar las elecciones, pero sí quiso dejar claro que no trabajará en un programa de televisión mientras ejerza la presidencia.

“Los reportes de CNN de que estaré trabajando en ‘The Aprentice’ durante mi presidencia, incluso medio tiempo, son ridículos y falsos”, publicó en la red social Twitter.

Reports by @CNN that I will be working on The Apprentice during my Presidency, even part time, are ridiculous & untrue – FAKE NEWS!

El magnate calificó las informaciones como “noticias falsas”.

Diferentes medios, indicaron que el magnate tendría un rol de productor ejecutivo en el programa ‘The Celebrity Apprentice’, de la cadena NBC.

Trump fue el presentador principal durante siete temporadas que duró el programa.

Incluso Kellyanne Conway, una de sus principales consejeras dijo, en declaraciones publicadas en Buzzfeed, “que el presidente tenía el derecho de hacer con su tiempo libre lo que el quisiera”, lo cual alimentó los rumores sobre un posible regreso a Trump a la televisión.

Sin embargo Trump dejó claro que ya no tiene ninguna relación con el programa.

“Yo no tengo ninguna relación con ‘The Aprentice, salvo el hecho de que soy uno de los creadores y que tengo una gran inversión ahí”, publicó el magnate.

I have NOTHING to do with The Apprentice except for fact that I conceived it with Mark B & have a big stake in it. Will devote ZERO TIME!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de diciembre de 2016