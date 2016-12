Trump: “Quiero personas que hayan hecho una fortuna”

El presidente electo Donald Trump defendió su decisión de nominar cinco billonarios en su gabinete.

Trump comparó a sus nominados con “grandes atletas”.

“Un periódico me criticó por no tener personas con un perfil más modesto”, dijo Trump a un grupo de seguidores en Iowa.

“Lo hice porque quiero personas que hayan hecho una fortuna porque ahora ellos van a negociar por ustedes”, agregó el magnate, en declaraciones reproducidas por The Huffington Post.

Hasta ahora se estiima que el gabinete de Trump es el más rico de la historia con un estimado de $14.500 millones.

Este gabinete incluye a nominada como secretaria de educación, Betsy DeVos, cuya fortuna es herencia de su esposo, similar es el caso de Todd Ricketts, número dos, de la secretaría de comercio, también millonario por herencia.

El secretario de comercio Wilbur Ross , hizo su fortuna en Walls Street.

La nominada a liderar la Administración de pequeños negocios será Linda McMahon, quien es gerente de la principal organización de lucha libre del mundo.

Steve Mnuchin y Andy Puzder, nominados para la secretaría del tesoro y de trabajo también tienen una fortuna de cientos de millones de dólares.